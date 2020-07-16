شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 16/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. Advertisements ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حو الخسائر التي أسفر عنها القصف

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