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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لدينا قدرة على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تصريحات جديدة، حول الأزمة الليبية.
ووعد السيسي، اليوم الخميس، 16/تموز/2020 بتغيير المشهد العسكري في ليبيا.
وقال السيسي: قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم.
واليوم كشف الدكتور محمد الصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيوخ قبائل ليبيا، اليوم الخميس.
وتابع الصباحي، في تصريحات وفقا لـ”القاهرة 24″، أن وفد شيوخ وأعيان القبائل الليبية أكدوا للرئيس أن مصر وليبيا شعب واحد ونضال وتاريخ واحد.
وقال إن اللقاء مع الرئيس كان أخوي بامتياز وخارج نطاق البروتوكولات الرسمية، متابعًا: “الرئيس قضى يوم مع أهله في ليبيا”.
واستكمل: “الليبين عبروا بكل قبائلهم أنهم كلمة واحدة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يصبو إليه من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال التركي وبراثن الاستعمار”.
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