شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تتراجع عن تصريحات بدء في ملء سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الخميس إن إثيوبيا أبلغت الخرطوم "عدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة".

وجاء في البيان أن القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ مسؤولا رفيعا في الخارجية السودانية بأن "سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة. ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد".

وكان وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي قال أمس الأربعاء في تصريحات بثها التلفزيون إن "بناء السد وملء الخزان يسيران جنبا إلى جنب... ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه".