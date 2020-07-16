الداخلية تجري تغييرات في عدد من المناصب

افاد مصدر امني، الخميس، بأن وزارة الداخلية اجرت تغييرات في عدد من المناصب.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم نقل العميد علي محسن مشاري المشتت من مدير شؤون افواج الطوارئ الى مدير قسم الشهداء والجرحى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التغييرات تتضمن نقل العقيد كاظم قادر درويش من مديرية قسم شرطة قضاء الفاو الى مديرية شؤون افواج الطوارئ، ونقل العقيد حسين ارهيف جاسم من مدير قسم الشهداء والجرحى الى مدير قسم شرطة الفاو".