الشاطر حسن يمدد عقده مع غزلان البادية حتى صيف 2021

رياضة 2020-07-16 | 17:00 490 مشاهدة اعلن نادي النجف الرياضي، اليوم الخميس، تجديد عقد مدرب فريقه الكروي حسن احمد لموسم إضافي. وذكر النادي في بيان مقتضب "حسن احمد يجدد تعاقده مع الغزلان للموسم 2020 /2021". تجدر الإشارة الى ان المدرب الملقب بـ"الشاطر حسن"، قاد الفريق في الموسم الماضي وحقق المركز الرابع برصيد 8 نقاط.



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