درجال يوجه بصرف رواتب اتحادي الرماية والفروسية

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية شاكر محمد عودة في بيان ان "السبت المقبل سيكون دواماً رسميا لموظفي الدائرة المالية لإكمال الإجراءات الادارية المتعلقة بصرف هذه الرواتب التي سيتم اطلاقها يوم الأحد".ومن جانبه، اكد مدير عام دائرة التربية البدنية أحمد عودة زامل، ان "الوزارة ستقوم ايضاً بصرف رواتب العاملين في جميع الاتحادات الرياضية ".

وبين مدير عام دائرة التربية البدنية ان "الوزارة ستقوم ايضاً بصرف رواتب العاملين في جميع الاتحادات الرياضية للأشهر الأربعة الاولى من العام ٢٠٢٠ على ان يتم تزويد الوزارة بالبيانات الأصولية في موعد اقصاه ١٠ أيام من تاريخ صرف الرواتب".

وأضاف ان "قسم الاتحادات في دائرة التربية البدنية سيقوم مستقبلاً باستلام وتدقيق الأوليات الخاصة برواتب العاملين، من الاتحادات كافة والخاصة بالأشهر التي تلي شهر نيسان ٢٠٢٠ قبل تحويلها الى الدائرة المالية والادارية لتصرف أصولياً حسب توجيهات الوزير".

