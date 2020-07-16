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2020-07-16 | 16:27
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طرح نادي ريال مدريد متصدر بطولة الدوري الإسباني قميصًا عبر المتجر الرسمي خلال الساعات القليلة الماضية للبيع للاحتفال بالفوز باللقب المحلي.
تم نشر صور القميص عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنادي ريال مدريد، على الرغم من عدم حسمهم لبطولة الدوري الإسباني رسميًا وعلى الفريق الفوز مساء اليوم، الخميس، أمام فياريال.
ولكن قام ريال مدريد بمسح الصور وإزالة طرح القميص على المتجر الرسمي مقابل 109.95 يورو وهو المبلغ الذي حدده النادي الإسباني لبيع القميص الجديد.
وتفترض صحيفة "آس" أن نادي ريال مدريد سيعيد وضع القميص مرة أخرى على موقعه الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي في حالة حسم البطولة مساء اليوم إذا فاز أمام فياريال.
الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر بطولة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوصيف برشلونة، ويحسم اللقب رسميًا في حالة الفوز على فياريال أو خسارة غريمه الكتالوني أمام أوساسونا على ملعب "كامب نو" إذا لم يتمكن من حصد الثلاث نقاط ضد الغواصات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخطأ.. ريال مدريد يطرح قميصاً للاحتفال بلقب الليجا (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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