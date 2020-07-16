بالخطأ.. ريال مدريد يطرح قميصاً للاحتفال بلقب الليجا (صورة)

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية صورًا من المتجر الرسمي لنادي ريال مدريد يظهر من خلاله قميص مكتوب عليه "أبطال للمرة 34".

تم نشر صور القميص عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنادي ريال مدريد، على الرغم من عدم حسمهم لبطولة الدوري الإسباني رسميًا وعلى الفريق الفوز مساء اليوم، الخميس، أمام فياريال.



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ولكن قام ريال مدريد بمسح الصور وإزالة طرح القميص على المتجر الرسمي مقابل 109.95 يورو وهو المبلغ الذي حدده النادي الإسباني لبيع القميص الجديد.

وتفترض صحيفة "آس" أن نادي ريال مدريد سيعيد وضع القميص مرة أخرى على موقعه الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي في حالة حسم البطولة مساء اليوم إذا فاز أمام فياريال.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر بطولة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوصيف برشلونة، ويحسم اللقب رسميًا في حالة الفوز على فياريال أو خسارة غريمه الكتالوني أمام أوساسونا على ملعب "كامب نو" إذا لم يتمكن من حصد الثلاث نقاط ضد الغواصات.