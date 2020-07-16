ضبط 20 عجلة دون الموديل معدة للتهريب في منفذ أم قصر الاوسط

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنملاكات الهيئة في "منفذ ميناءأم قصر الاوسط في محافظة البصرة تمكنت من ضبط حاويات عدد 5 حجم 40 قدم بداخلها عجلات دون الموديل عددها 20 عجلة مخالفة للضوابط والتعليمات ولا يسمح باستيرادها معدة للتهريب إلى داخل العراق".واضافت، "تمت عملية الضبط داخل الحرم الكمركي وفق معلومات مكتب الأمن الوطني في المنفذ واستحصال موافقة السيد قاضي محكمة أم قصر شكلت لجنة مشتركة من الأمن الوطني وهيأة المنافذ الحدودية والكمرك المدني والعسكري لفتح الحاويات، تبين صحة ودقة المعلومات ووجود العجلات بداخلها".

وتابعت، "تم ختم الحاويات المضبوطة بالختم الكمركي من قبل لجنة الكشف لغرض عرضها أمام القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".