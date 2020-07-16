أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 45 وفاة و2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 42 وفاة و2671 إصابة في اليوم السابق.
وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم أصبح 243238 منها 2370 حالة وفاة.
وما تزال في السعودية 53246 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، منها 2206 مرضى في حالة حرجة.
وتماثل 4574 مصابا للشفاء من الفيروس في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 187622 شخصا.
وما تزال في السعودية 53246 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، منها 2206 مرضى في حالة حرجة.
وتماثل 4574 مصابا للشفاء من الفيروس في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 187622 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. دولة خليجية تسجل 2764 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.