خلال 24 ساعة.. دولة خليجية تسجل 2764 إصابة جديدة بكورونا

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم أصبح 243238 منها 2370 حالة وفاة.

وما تزال في السعودية 53246 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، منها 2206 مرضى في حالة حرجة.



وتماثل 4574 مصابا للشفاء من الفيروس في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 187622 شخصا.