السودان يبدأ محاكمة البشير في "انقلاب 1989" الثلاثاء

حددت السلطة القضائية في السودان، الثلاثاء المقبل، موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في قضية انقلاب جماعة الإخوان الإرهابية الذي بموجبه تم الاستيلاء على السلطة عام 1989.



ووجهت النيابة العامة السودانية تهما بتقويض النظام الدستوري بموجب قانون العقوبات السوداني إلى البشير و39 من قيادات نظامه البائد، حيث ستجري محاكمتهم الأسبوع المقبل.

وبحسب مصادر سودانية، تحدثت لوكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن رئيسة القضاء نعمات عبدالله خير، أمرت بتشكيل هيئة محاكمة برئاسة القاضي عماد الدين محمد ابراهيم، الذي كان قد تولي قضية البشير السابقة، وعضوية اثنين أخرين لمحاكمة الإخوان بجريمة الإنقلاب بمعهد العلوم القضائية الثلاثاء المقبل.

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وأشار المصدر إلى أن قاضي المحكمة المختصة، خاطب إدارة السجون بمثول المتهمين أمامها في الزمان والمكان المحددين، مضيفا أن كافة الترتيبات المتعلقة بما يحفظ هيبة المحكمة قد اكتملت لتحقيق العدالة.

وقال إن من بين المتهمين الذين ستبدأ المحكمة السودانية في إجراءات محاكمتهم هم: الرئيس السوداني المعزول، وعلي عثمان محمد طه، وعبدالرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.

يذكر أن النيابة العامة السودانية، والمناط بها تمثيل الحق العام، قد أحالت ملف الدعوى الخاصة بانقلاب يونيو ١٩٨٩ للقضاء بعد تحقيقات استمرت لعدة شهور، حددت بموجبها أسماء المتهمين والمواد التي سيخضعون للمحاكمة بموجبها.

واستولى نظام الإخوان الارهابي إلى السلطة في السودان بانقلاب عسكري عام 1989، مقوضا الحكومة الديمقراطية بقيادة الصادق المهدي.