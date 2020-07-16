البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 1.97 مليون والوفيات 75 ألفا و366 حالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1.97 مليون حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 75 ألفا و366 حالة. وقد تعافى 1.35 مليون من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 20 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.