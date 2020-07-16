بريطانيا تتهم روسيا بمحاولة سرقة بيانات لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا اليوم الخميس إن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة لقاح وأبحاث علاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم.



ونسب بيان منسق من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا الهجمات إلى جماعة إيه.بي.تي29 المعروفة أيضا باسم "كوزي بير"، وقالت الدول الثلاث إنها على يقين شبه تام من أن الجماعة تتبع جهاز المخابرات الروسي.

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وقال بول تشيتشستر مدير العمليات في المركز "نندد بهذه الهجمات الخسيسة ضد من يقومون بهذا العمل شديد الأهمية لمكافحة جائحة كورونا".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الخميس إن من غير المقبول بالمرة أن تستهدف أجهزة المخابرات الروسية الجهود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وسبق أن أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة في مايو أيار أن شبكات من المتسللين تستهدف منظمات محلية ودولية تكافح جائحة كوفيد-19 لكن لم يتم الربط من قبل بشكل صريح بين هذه الهجمات والدولة الروسية.