الصحة السعودية تكشف أسباب ارتفاع عدد المتعافين من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، عن أسباب ارتفاع أعداد التعافي من فيروس كورنا مؤخرًا في المملكة، قائلًا: إنه يرجع إلى زيادة أعداد الإصابات منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات تعافٍ مستمر.



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وأضاف المتحدث باسم الصحة، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي تعديل في بروتوكولات العلاج المقدمة في مستشفيات المملكة، وفقا لصحيفة عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 243238، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 187622، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2370 حالة، فيما تم تسجيل 45 حالة وفاة، و4574 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.