شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2370 حالة.



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وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 2764 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 243 ألفا و238 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 4574 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 187 ألفا و622 شخصا.