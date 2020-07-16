36 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في قاعدة أميركية باليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت قاعدة تابعة لمشاة البحرية الأميركية (مارينز) في جزيرة أوكيناوا اليابانية 36 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، طبقاً لما ذكرته حكومة الجزيرة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المنشآت العسكرية الأميركية في الجزيرة إلى 136، طبقاً لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أمس.



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وقالت حكومة أوكيناوا إنه تم إبلاغها من قبل القوات الأميركية بأحدث اختبارات إيجابية لأفراد في معسكر هانسن، الذي شهد الآن 58 من إجمالي الإصابات.

وبالإضافة إلى معسكر هانسن، هناك 71 حالة لها صلة بقاعدة «فوتينما» الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية، فيما تأكدت خمس حالات أخرى في قاعدة «كادينا» الجوية، وواحدة في كل من معسكر «إم سي توريسوس» ومعسكر «كينسر».