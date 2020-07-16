موقع أمريكا: قطر تحاول شراء النفوذ في واشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

انتقد موقع أمريكي عزم مجلة "فورين بوليسي" الاحتفال بحقوق المرأة بمشاركة قطر رغم أنها من أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق النساء إلى جانب تمويل الإرهاب.



واعتبر موقع "فري بيكون" الأمر بأنه أحدث محاولات وكلاء الدوحة لاستمالة صناع القرار وكسب النفوذ في واشنطن.

وأضاف الموقع أن المجلة ستنظم حدثاً يسلط الضوء على "بطولة قطر لحقوق المرأة"، ما يثير تساؤلات حول شراكة المجلة مع دولة تمول الإرهاب، ويشار إليها على أنها من بين أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم.

وتابع الموقع أن المجلة، التي تغطي شؤون دول كثيرة مثل قطر في إطار عملية جمع الأخبار، ستنظم فعالية "نساء في السياسة"، في إطار "شراكة مع سفارة قطر"، وفقًا لمواد إعلانية نشرت على موقع المجلة.

وجاء في إعلان الفعالية المقررة 21 يوليو/تموز "انضموا إلى فورين بوليسي وسفارة قطر في واشنطن، حيث ندعو نساء تتولى توجيه دفة الشؤون الدولية لاستكشاف دور القيادة النسائية في قيادة الانتعاش العالمي والقدرة على الصمود".

Advertisements

ووفقا للموقع يثير هذا الحدث أيضا تساؤلات حول العلاقة المالية الوطيدة للمجلة مع دولة أنفقت مليارات الدولارات للتأثير في جميع أنحاء واشنطن العاصمة للتلاعب بالمنافذ الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن قطر هي واحدة من أكبر حلفاء إيران في المنطقة، وكانت في قلب الكثير من الجدل الدائر حول محاولاتها قرصنة حسابات منتقدين أمريكيين وغيرهم ممن فضحوا تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية الإقليمية.

كما تثير الشراكة تساؤلات حول ما إذا كانت المجلة تعدل تغطيتها أو لا تقول الحقيقة عندما تكتب عن هذه البلد.

وأشار الموقع إلى أن المجلة لم ترد على طلبات عديدة بالتعليق على الأمر أو الإفصاح عن أي علاقات مالية مع قطر.

كما لم ترد على أسئلة حول ما إذا كانت المجلة ستتناول سجل قطر السيئ في مجال حقوق الإنسان خلال الندوة.

وليس من الواضح إلى أي مدى سيطرة قطر على الحدث، ومن المألوف أن الدول الأجنبية التي تقيم شراكات مع وكالات الأنباء، تخطط بإحكام مثل هذه الأحداث وتتحكم في الموضوعات التي يجري تناولها.

ولفت الموقع إلى أن قطر أنفقت موارد كبيرة لاختراق وسائل الإعلام الأمريكية، وهذا يشمل شراكات مع "ناو زيس" NowThis، و"فوكس ميديا" Vox Media، و"تيد توكس" TED Talks، وكلها أنتجت سلسلة مناقشات ممولة من "مؤسسة قطر" التي تسيطر عليها الحكومة، وفقًا لمجلة "واشنطن إكزامينر"، التي وصفت المناقشات بأنها مرحلة أخرى من عمليات التأثير الدوحة السرية