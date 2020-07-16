شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الصحة العالمية": الإمارات أولى الدول في الإقليم تبدأ التجارب السريرية للقاح "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإمارات أصبحت أولى الدول في الإقليم التي تدخل مرحلة التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا.

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وقال المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري إن هذه الخطوة مهمة، ومقدرة من قبل النظام الصحي لديها.

وقال المنظري وفقا "الإمارات اليوم" حول تقييم المنظمة لدخول الإمارات مرحلة التجارب السريرية للقاحات كورونا، ودور الإمارات عالمياً في مواجهة المرض، وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقدته المنظمة الخمس، حول "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا" أن تجارب الإمارات السريرية على لقاح كورونا ستعكس طبيعة سكان الإقليم، ونتائجها ستمكن من معرفة مختلف الجوانب المتعلقة باستخدام اللقاحات عالمياً.