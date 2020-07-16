تركيا تتحدى تحذيرات أوروبا وتنقل سفينة تنقيب إلى جنوب قبرص

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت تركيا عن نقل سفينة التنقيب "يافوز" العاملة في المنطقة الاقتصادية القبرصية نحو جنوب مياه الجزيرة.
ونقلت مصادر مطلعة أن تركيا أطلقت برقية ملاحة بحرية "نافتيكس" تحمل الرقم 950/20، تُعلن فيها عن تنقل سفينة التنقيب "يافوز" إلى جنوب مياه قبرص للتنقيب عن الغاز خلال الفترة من 18 يوليو/تموز إلى 18 أغسطس/آب. ولفتت تركيا إلى أن السفينة ستظل تعمل داخل المياه القبرصية.
وصدر الإعلان التركي في وقت تشير فيه تقارير إلى جهود تبذلها ألمانيا للتوسط بين اليونان وتركيا في محاولة لتخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط. وتعد نشاطات التنقيب التركية المعيار الرئيس لمعرفة حول مدى استعداد أنقرة للتجاوب مع الجهود الدبلوماسية.
ومن المتوقع أن يثير كل من رئيس قبرص نيكوس أنستسيادس ورئيس الحكومة اليونانية كرياكيس ميتسوتاكيس أزمة التوتر في شرق المتوسط في اجتماعات القمة وفي اللقاءات الثنائية التي ستجري هذين اليومين على هامش اجتماعات القمة الأوروبية في بروكسيل.
من جهته، كشف وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، اليوم الخميس، أن أثينا طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات متعددة على تركيا.
وأكد دندياس أن الاتحاد الأوروبي سيفرض "عقوبات قاسية على تركيا إذا واصلت انتهاكاتها".
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية اليوناني أن "الاتفاق المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية والتنقيب في مياهنا باطلان".
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