السيسى: قادرون على تغيير المشهد العسكرى في ليبيا بشكل سريع وحاسم.. ولن نقف مكتوفى الأيدى حال تهديد أمننا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدى حال تجاوز خط سرت – الجفرة ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.

وأكد الرئيس السيسى في كلمة له خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، اليوم الخميس، أن مصر حال تدخلت في ليبيا ستغير المشهد العسكرى بشكل سريع وحاسم، مشيرا إلى أن الجيش المصرى من أقوى الجيوش في المنطقة وافريقيا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأشار الرئيس إلى أن الجيش المصرى رشيد ومصر تدعم دائما الحل السياسى في ليبيا، مؤكدا أن ليس لديها أي مواقفة مناوئة للمنطقة الغربية في ليبيا، لافتا إلى عدم امتلاك أطراف النزاع الإرادة للحل السياسى بسبب تدخل قوى خارجية توظف بعض الأطراف لمصالحها.

قال السيسى إن مصر تتعامل مع ليبيا واحدة موحدة بحيث تتعاطى مع كافة أبناء الشعب الليبى من كافة الأقاليم، مؤكدا أن مصر تدعم دولة ليبية بعيدا عن الميليشيات المسلحة والمتطرفة لأن مصير البلدين واحد.

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وأكد الرئيس السيسى في كلمة له خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، اليوم الخميس، أن خط سرت – الجفرة لا يجب تجاوزه وهى دعوة سلام من مصر للبدء في تفعيل الحل السياسى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية هي دولة داعية للسلام ولا تقبل بتقسيم ليبيا وتسعى لوقف الاقتتال في البلاد.

وأشار الرئيس إلى أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية ووثيقة مع ليبيا، مؤكدا أن دفاع مصر عن ليبيا والعكس هو التزام وطنى، مؤكدا أن مصر تعول على القبائل الليبية الحرة لحل الأزمة في البلاد، موضحا أن مصر لن تسمح بتكرار الرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا.

قال الرئيس، إن مصر ترفض أن تتحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون، داعيا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فى جيش وطنى موحد وحصر السلاح فى يد دولة المؤسسات دون غيرها.

وأكد أن مصر مستعدة لاستضافة وتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطنى ليبى، موضحًا أن حالة الانقسام السياسى فى ليبيا لن تؤدى إلى حل الأزمة.