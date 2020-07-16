القبائل الليبية تطالب السيسي بتدخل الجيش المصري حال الهجوم على سرت

كتب: ضياء السقا

قال رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن القبائل طالبت الرئيس السيسي بتدخل الجيش المصري حال شن الهجوم على سرت.

وأضاف في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية: "إذا تمادت تركيا والميليشيات في التدخل في الشأن الليبي فسيتدخل الجانب المصري".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل صباح اليوم، مشايخ وأعيان القبائل الليبية، وعقد اللقاء بين الرئيس ووفد القبائل الليبية، تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ومصير واحد".