تفاصيل تفويض مشايخ وأعيان القبائل الليبية مصر لحماية أمنها القومي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد، وذلك حسب ما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، بعدما وصل الوفد أمس للقاهرة، حيث أعلنت القبائل الليبية تأييدها الكامل لمجلس النواب وللجيش الوطني الليبي، ودعمها لدعوة مصر للتدخل لحماية الأمن القومي الوطني والمصري.

وتشير هذه الخطوة إلى دور القبائل الليبية المحوري في الأيام المقبلة، وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في الأزمة الليبية، وتشكيلها سدا منيعا في وجه الأطماع التركية وحلفائها.

وقال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شيوخ القبائل الليبية كان أخوي بامتياز، ولم يكن مجرد لقاء بين دولتين، بل غمرته مشاعر المحبة والأخلاق والروح الطيبة، مؤكدا أواصر العلاقة القوية بين الدولتين الشقيقتين والمحبة التي تجمعهما.

Advertisements

أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن القبائل طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدخل الجيش المصري حال شن الهجوم على سرت.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، لسكاى نيوز: "إذا تمادت تركيا والميليشيات في التدخل في الشأن الليبي فسيتدخل الجانب المصري".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، مشايخ وأعيان القبائل الليبية، وعقد اللقاء بين الرئيس ووفد القبائل الليبية، تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ومصير واحد".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشايخ واعيان القبائل الليبية على أن الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من اجل مستقبل افضل لبلاده وللاجيال القادمة من ابنائه.

أكد الرئيس أنّ الجهود المصرية تهدف لتفعيل الإردة الحرة للشعب الليبي. حسبما نشر موقع "الوطن".