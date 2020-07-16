شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القاهرة لـ" مستقبل وطن" تعتمد شياخات أمانة النزهة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن بقيادة النائب ايهاب العمدة أمين تنظيم مستقبل وطن بالقاهره، الشياخات لأمانة النزهه، جاء ذلك خلال افتتاح المقر الجديد للأمانة النزهة ، حيث قام وفد من أمانة القاهرة ضم النائب ايهاب العمدة أمين تنظيم مستقبل وطن بالقاهرة ومحمود مسلم أمين المجالس المحلية القاهرة وعادل رجب أمين العمال وأحمد جعفر أمين المتابعة بزيارة المقر.

وكان في استقبالهم من أمانة النزهة الدكتور أسامه أبو زيد أمين القسم، وأحمد هجرس أمين التنظيم، والأمناء المساعدين، حسين هيكل، تامرعلي، وسام صقر، وقيادات العمل السياسي بمستقبل وطن النزهه ( عبدالله عبد الحي ، ابراهيم الحايس ، ساهر عطية ، خالد رفعت ، بيبو مرسي احمد ابو غالي ، جلال مصطفي ،بيترميخائيل ، محمد عيسي ) ، امال منير امينه الزراعه ومي مخلص المسئول الاداري للمقر.

الجدير بالذكر أن الحزب أطلق تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات يوميا، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وتوزيع مستلزمات التطهير والكمامات، وإرشادات التوعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

ففي محافظة الإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، قامت أمانة الشباب بإشراف الدكتور محمد مسعد، بتوزيع 2000 كمامة، على المواطنين بنطاق قسم المنتزة، على المواطنين، وقائدي السيارات، وفي مواقف سيارات نقل المواطنين، فضلا عن تنظيم حملات التوعية للمواطنين، بطرق ارتداء الكمامة، وطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

وفي محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي، قامت أمانة بندر كفر الشيخ برئاسة أحمد جعفر، بتوزيع عدد 1000 كمامة، وكميات من المواد المطهرة، على المواطنين بمواقف سيارات الأجرة.

وفي محافظة الوادي الجديد، وتحت إشراف النائب جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة، قامت أمانة الحزب بمركز الداخلة، برئاسة محمد على عبد الغني، بتطهير وتعقيم دور العبادة بقرى المركز، وكذلك قرى مركز باريس.

وفي الشرقية، قامت أمانة الحزب برعاية أمين الحزب بالمحافظة المهندس أحمد الخطيب، بحملات تطهير وتعقيم دور العبادة الرئيسية، بأحياء ومدن ومراكز المحافظة.







