شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية مكرم محمد أحمد: حالة والدى فى طريقها للتعافى ويتم إذابة الجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإعلامية أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أن حالة والدها فى تحسن وأنه فى طريقه للتعافى.

وأضافت أمنية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم نقل الكاتب الكبير الى غرفة عادية وأنه تم منع الزيارات عنه، متابعة : " الحالة فى تحسن و بيحاولوا يعملوا إذابة للجلطة، فى طريقنا للتعافى باذن الله".

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وكان سعيد محمد أحمد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا وشقيق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد وجه الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه الجم بالحالة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لشقيقه الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، واتخاذ كافة الإجراءات لإستكمال علاجة بمستشفي المعادي العسكري ونقلة بالاسعاف الطائر الي حيث مقر علاجة وتذليل كافة العقبات حتي يمن الله عليه بالشفاء التام.

كما تقدم سعيد محمد أحمد بخالص الشكر والتقدير والامتنان للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي علي متابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد وتوفير كل الإمكانيات لاستكمال علاجة، ولكل الأطقم الطبية العامله بمستشفي المعادي العسكري لما بذلوه من جهد محمود في علاج شقيقه، متمنيا من الله أن يحفظ مصر وقائدها و جيشها من كل سوء.