شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أسماء والسيرة الذاتية مرشحيها من أعضاء التنسيقية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية من أجل من مصر.

وتضم القائمة خمسة أعضاء من التنسيقية وهم محمد عزمي عن حزب الحركة الوطنية المصرية، ومحمود فيصل عن حزب حماة الوطن، ومحمد عمارة عن حزب الشعب الجمهوري ، ومحمد السباعي عن حزب مصر الحديثة ، وعمرو عزت عن حزب التجمع .

وكانت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكدت من قبل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عدد المرشحين من التنسيقية في القائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ سيكون 5 مرشحين وهم: محمد عزمي، محمود فيصل، عمرو عزت، محمد السباعي، محمد عمارة. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد وضعت نموذج أعدته خصيصا لكتابة السيرة الذاتية للمرشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يلتزم المرشح بملء هذا النموذج وتقديمه ضمن أوراق الترشح.

ويتضمن نموذج السيرة الذاتية عددا من البيانات، وهى تحديد الدائرة وما تضمه من مراكز وأقسام. وتشمل بيانات المرشح كالتالى، الاسم رباعى، واسم الشهرة، السن وقت الترشح، الحالة الاجتماعية، الوظيفة الحالية، الوظائف السابقة، المؤهل الدراسى، الدرجات العلمية الأخرى، البريد الإلكترونى، وأيضا تضم معلومات إضافية إذا كانم المرشح يرغب فى بيانها. تتضمن ايضا البيانات، المناصب ذات الطبيعة النيابية، وسابقة انتمائه للأحزاب السياسية.

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