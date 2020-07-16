شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": نتابع تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة ووضع اشتراطات صارمة للبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات الحاضرة على مائدة اللجنة خلال الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الأول، لعل فى مقدمتها متابعة توصيات اللجنة بشأن مشروعات الصرف الصحى مياه الشرب، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة وأن اللجنة كانت حريصة حال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد على ضرورة النهوض بمستوى خدمات مياه الشرب.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي ملف مياه الشرب والصرف الصحى مزيدا من الاهتمام، إلى جانب ملف تطوير العشوائيات، ولهذا سيتم متابعة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن هذا الملف من أبرز الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع عريض جدا من الشعب المصرى.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن متابعة ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز الموضوعات أيضا، ومتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة، لاستعادة الهيبة مرة أخرى، ومنع التجاوزات والبناء المخالف بشكل نهائى، ثم تعديلات قانون البناء الموحد لوضع اشتراطات صارمة للبناء، واستخراج التراخيص، حتى لا يكون هناك عودة للبناء المخالف والتحايل على القانون فى بعض الأوقات.

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الجدير بالذكر أنه وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات حملات مكبرة لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات .