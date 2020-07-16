أسعار الدولار ترتفع في 4 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.
وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار قرشين في بنك التجاري الدولي إلى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.
واستقر سعر شراء الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.
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