أمريكا تُسجل أكثر من 66 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 66200 إصابة جديدة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووفاة 941 شخصًا.
الـ24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 66273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد".
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن بيان للجامعة التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية، وجاء في نصه "خلال
ووفقا لمعطيات الجامعة، وصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 3 ملايين و499 ألفا و398 حالة، وتوفى أكثر من 137
وأظهرت هذه المؤشرات في وقت سابق تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات وهو 67400 حالة و900 وفاة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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