الرئيس اللبناني: الإرهاب لن يتمكن من العودة إلى بلادنا مرة أخرى

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التزام الحياد في الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، لا يعني التنازل عن الحق بالدفاع عن النفس، مؤكدًا أن لبنان ليس في وارد الاعتداء على أحد، كما أنه لا يؤيد الخلافات والحروب مطلقًا "في ما نحن ملزمون بالدفاع عن أنفسنا سواء أكنا حياديين أو غير حياديين".
على أن الإرهاب لن يتمكن من العودة إلى الأراضي اللبنانية مرة أخرى، لافتًا إلى أن الأجهزة والمؤسسات المعنية تسهر على تأمين حدود لبنان في ظل حرص على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود برعاية من الأمم المتحدة.
وشدد الرئيس اللبناني- خلال استقباله اليوم عددًا من الوفود-
وأشار إلى الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حالياوتداعياتها، مؤكدا أنها نتيجة تراكمات تعود إلى 30 عاما إلى الوراء، وأنه يجري العمل حاليا على زيادة المساعدات التي تُقدم إلى الأسر والعائلات الأكثر احتياجا وفقا لقدرة الدولة وإمكانياتها.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في العمل على مكافحة الفساد، وأن القرار بالتدقيق الجنائي الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن حسابات مصرف لبنان المركزي، سوف يساعد على وضع حد لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة، داعيا اللبنانيين الى مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك الأمر.
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