السعودية تُسجل 2764 إصابة جديدة و45 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2370 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الاإلكتروني

اليوم، إلى تسجيل 2764 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 243 ألفًا و238 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 4574 حالة شفاء جديدة،

ليصل إجمالى المتعافين إلى 187 ألفًا و622 شخصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.