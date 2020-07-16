الرئيس التونسي يطالب البرلمان بقائمة لتكليف الحكومة المقبلة

ذكرت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل مساء اليوم الخميس، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يطالب رئيس البرلمان بمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل لإجراء مشاورات لتكليف رئيس الحكومة المقبلة.
و،قدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعدما قضى خمسة أشهر فقط في الحكومة، وفي وقت لاحق، قام بإقالة كافة وزراء حركة النهضة.
وأورد بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيد، وذلك عقب تزايدالضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الحكومة بسبب شبهة تعارض مصالح.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن استقالة رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، تزيد من تعميق الأزمة السياسية في البلد المغاربي، بينما تشتد وطأة الظروف الاقتصادية في ظل التبعات الناجمة عن وباء كورونا منذ بداية العام الجاري.
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