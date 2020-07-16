الصحة العمانية تسجل 1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 1008 لعمانيين و319 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 62 ألفًا و574 حالة. لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 62 ألفًا و574 حالة. وذكرت الوزارة - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الوفاة المسجلة فى السلطنة بلغ 290 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 40090. لها أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الوفاة المسجلة فى السلطنة بلغ 290 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 40090.

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