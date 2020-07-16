الرئيس اللبناني: نلتزم الحياد فى الصراعات الإقليمية

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن التزام الحياد فى الصراعات الإقليمية التى تشهدها المنطقة، لا يعنى التنازل عن الحق بالدفاع عن النفس، مؤكدًا أن لبنان ليس فى وارد الاعتداء على أحد، كما أنه لا يؤيد الخلافات والحروب مطلقًا "فى ما نحن ملزمون بالدفاع عن أنفسنا سواء أكنا حياديين أو غير حياديين".

وشدد الرئيس اللبنانى – خلال استقباله اليوم عددا من الوفود

– على أن الإرهاب لن يتمكن من العودة إلى الأراضى اللبنانية مرة أخرى، لافتا إلى أن الأجهزة والمؤسسات المعنية تسهر على تأمين حدود لبنان فى ظل حرص على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل فى ما يتعلق بترسيم الحدود برعاية من الأمم المتحدة.

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وأشار إلى الأزمة الاقتصادية التى يشهدها لبنان

حاليا وتداعياتها، مؤكدا أنها نتيجة تراكمات تعود إلى 30 عاما إلى الوراء، وأنه يجرى العمل حاليا على زيادة المساعدات التى تُقدم إلى الأسر والعائلات الأكثر احتياجا وفقا لقدرة الدولة وإمكانياتها.

ولفت إلى أن الدولة مستمرة فى العمل على مكافحة الفساد، وأن القرار بالتدقيق الجنائى الذى اتخذه مجلس الوزراء فى شأن حسابات مصرف لبنان المركزي، سوف يساعد على وضع حد لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة، داعيا اللبنانيين الى مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك الأمر.