وزير الخارجية الفرنسي من بغداد: لا يمكن التفريط بسيادة العراق

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن دعم الحكومة العراقية فى مواجهة التحديات هو هدف زيارته إلى بغداد، معتبراً أن تحقيق سيادة العراق "أمر لا يمكن التفريط به".

وقال لودريان - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره العراقى فؤاد حسين فى بغداد، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية الإخبارية - "إن زيارتنا إلى

بغداد تهدف لدعم الحكومة فى مواجهة التحديات، ندعم القوات الأمنية فى حربها ضد داعش ولن نتهاون أمام عدونا المشترك".

وشدد لودريان، على أن تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به"، ماضياً إلى القول "نتطلع إلى استعادة العراق دوره الريادى فى خلق التوازن للشرق الأوسط".

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من جانبه، أشار وزير الخارجية فؤاد حسين إلى أنه تطرق - خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسى - إلى دور الشركات الفرنسية، والعلاقات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ملف سجناء تنظيم "داعش".

وقال "إن زيارة لودريان إلى بغداد تأتى فى ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق"، مبيناً "تطرقنا إلى دور الشركات الفرنسية والعلاقات العسكرية والأمنية".

وأضاف: بحثنا مع الجانب الفرنسى الوضع الإقليمى والتوتر الذى تشهده المنطقة، وتطرقنا إلى ملف سجناء داعش ومستمرون فى مقارعة الإرهاب.