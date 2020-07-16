قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن دعم الحكومة العراقية فى مواجهة التحديات هو هدف زيارته إلى بغداد، معتبراً أن تحقيق سيادة العراق "أمر لا يمكن التفريط به".
وقال لودريان - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره العراقى فؤاد حسين فى بغداد، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية الإخبارية - "إن زيارتنا إلىبغداد تهدف لدعم الحكومة فى مواجهة التحديات، ندعم القوات الأمنية فى حربها ضد داعش ولن نتهاون أمام عدونا المشترك".
وشدد لودريان، على أن تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به"، ماضياً إلى القول "نتطلع إلى استعادة العراق دوره الريادى فى خلق التوازن للشرق الأوسط".
من جانبه، أشار وزير الخارجية فؤاد حسين إلى أنه تطرق - خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسى - إلى دور الشركات الفرنسية، والعلاقات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ملف سجناء تنظيم "داعش".
وقال "إن زيارة لودريان إلى بغداد تأتى فى ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق"، مبيناً "تطرقنا إلى دور الشركات الفرنسية والعلاقات العسكرية والأمنية".
وأضاف: بحثنا مع الجانب الفرنسى الوضع الإقليمى والتوتر الذى تشهده المنطقة، وتطرقنا إلى ملف سجناء داعش ومستمرون فى مقارعة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي من بغداد: لا يمكن التفريط بسيادة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.