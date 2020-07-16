كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تّهمت وكالة الأمن الإلكتروني البريطانية مجموعة من القراصنة الإلكترونيين قالت إنه من “شبه المؤكد” أنهم يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية بمحاولة سرقة معلومات تتعلّق بتطوير لقاح لفيروس كورونا. وأفاد “المركز القومي للأمن الإلكتروني” في بريطانيا بأن المجموعة استهدفت أبحاثا تتعلّق بلقاحات كوفيد-19 في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ومنظمات لتطويرها، مشيرا إلى أن السلطات الأميركية والكندية أكدت صحة المعلومات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تتهم قراصنة إلكترونيين من روسيا بمحاولة سرقة أبحاث حول لقاح ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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