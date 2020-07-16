إيران تتراجع عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق متظاهرين بعد موجة واسعة من الإنتقادات

أفادت تقارير بأنّ السلطات الإيرانية تراجعت عن قرارها بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة من المحتجّين المعارضين للحكومة، وهم أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي، وذلك بعد موجة واسعة من الإنتقادات اجتاحت وسائل التواصل الإجتماعي.

وقد انتشر هاشتاغ “لا تعدموهم” باللغة الفارسية بشكلٍ واسعٍ حتّى استُخدم نحو سبعة مليون ونصف المليون مرّة. كما لقيت الحملة دعماً من العديد من المشاهير. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين الذين انضموا لحملة الدعوة لوقف إعدامهم، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر مستخدماً هاشتاج “أوقفوا الإعدامات في إيران”: “إن إعدام هؤلاء الثلاثة يبعث برسالة بشعة إلى العالم ويجب ألا ينفذ”. ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن الرجال الثلاثة مثلوا أمام محاكمات غير عادلة بالمرة وقد وصدر أمر الآن بإعادة محاكمتهم.

القضية تعود الى شهر تشرين الثاني الماضي، حين امتلأت الشوارع الإيرانية بملايين المواطنين للتعبير عن غضبهم مما تعاني منه البلاد من فقر وتضخم وسوء إدارة اقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الوقود. وقد استخدمت قوات الأمن العنف مع المحتجّين فقتل الآلاف منهم.

ويُشار إلى أنّ إيران تعتبر ثاني أكثر دولة تنفذ أحكاماً بالإعدام بعد الصين، بالرّغم من تفشي فيروس كورونا فيها بشكلٍ واسعٍ الأمر الّذي لم يمنعها من التوقّف بالنظر في قضايا الإعدام.