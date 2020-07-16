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وأشار البيان الذي أعقب اجتماعا للمجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا، الثلاثاء: “الرسومات في آيا صوفيا ليست عائقاً أمام صحة الصلوات التي ستؤدى فيه، وبرفقة ذلك يجب تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها أثناء أوقات الصلاة باستخدام وسائل مناسبة للتأكد من إمكانية أداء المسلمين صلواتهم بخشوع”، بحسب موقع تلفزيون TRT التركي.
وشددت الرئاسة في بيانها على أنه “لا يوجد أي مانع من الناحية الدينية من افتتاح آيا صوفيا الذي يعتبر قيمة كبيرة للتراث الثقافي الإنساني والتاريخي، أمام الزوار خارج أوقات الصلاة”.
وأعلن علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية في تركيا، خلال زيارته آيا صوفيا، الأحد الماضي، أن الصلوات الخمس ستقام يومياً في المسجد بشكل منتظم، اعتباراً من الجمعة 24 يوليو/ تموز الجاري.
ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 10 يوليو/ تموز، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية “آيا صوفيا” كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، الذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى “متحف”.
وأعلنت السلطات التركية أن “مسجد آيا صوفيا” سيبقى مفتوحاً للزوار خارج ساعات الصلاة، في خطوة قد تهدف إلى تخفيف الانتقادات الدولية لتحويل المتحف السابق إلى مسجد. وأكد أردوغان أنهم “سيحافظون على تراث آيا صوفيا الثقافي”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار إعادة افتتاحه كـ “مسجد”.. السلطات التركية تكشف مصير الصور والرسومات في “آيا صوفيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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