كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفرنسي: ندعم الحكومة العراقية في الحرب على الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن بلاده تدعم الحكومة العراقية في الحرب على الإرهاب.

وبحث وزير الخارجية الفرنسي، مع نظيره العراقي، مصير سجناء داعش واستمرار الحرب ضد التنظيم الإرهابي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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ويعيش العراق حالة من التخبط والفوضي بسبب باقي أنصار داعش من ناحية، ووجود المليشيات الشيعية التابعة لإيران علي أراضي العراق من ناحية أخرى مثل ميليشيات الحشد الشعبي، بالإضافة إلي أعمال العنف والشغب التي تشهدها العراق علي خلفية تظاهرات شعبية ضد الحكومة، ويحاول الجيش العراقي إحكام سيطرته على الأراضي العراقية، في هذا السياق، تستعرض "الخليج 365" خطة الحكومة العراقية لتخفيف منابع الإرهاب.

أكد مصدر أمني عراقي، أمس الثلاثاء، أن المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون تعرض لاغتيال على يد مسلحين مجهولين في منطقة حي الجامعة غربي بغداد، واشتعلت الأزمة فى العراق بعد اغتيال المشرف العام فى قناة "الرشيد" الفضائية، بالتزامن مع المظاهرات الرافضة لرئيس وزراء العراق محمد علاوي، بالإضافة إلي بحث الناتو زيادة مهمته التدريبية بالعراق.