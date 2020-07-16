كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم، الخميس، اتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضي.

وأعلنت الصحة الإيرانية، أنه تم تسجيل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 267061 حالة.

وأبلغت الصحة الإيرانية، عن 198 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ليصل بذلك مجموع عدد الوفيات في البلاد إلى 13608 حالة.

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وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 230608 أشخاص حتى الآن، بينما يوجد 3471 حالة من بين المصابين في حالة حرجة.

وكشفت الصحة الإيرانية، أن مليونين و73 ألفا و791 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتى الآن.