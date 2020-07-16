ألمانيا تعد تدابير مشددة للحجر المنزلي لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

تعتزم ألمانيا السماح بفرض تدابير حجر منزلي مشددة مجددا، لاحتواء بؤر محلية لوباء كوفيد-19، تداركا لخطر حصول موجة ثانية من الإصابات، وفق مسودة اتفاق بين الحكومة الفدرالية، والولايات المحلية يفترض وضع اللمسات الأخيرة عليها، اليوم الخميس.

وستفرض السلطات الألمانية “حظر الدخول والخروج” على مستوى مناطق جغرافية محدودة، سيفرض فيها الحجر المنزلي مجددا على السكان، بعد ظهور بؤرة لوباء كوفيد-19، وفق المسودة، التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 200 ألف و890 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء.