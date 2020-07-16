بينهم وزير سابق للتعليم.. جامعة أردنية تقيل 21 أستاذا جامعيا لعدم نشرهم أي أبحاث علمية منذ 5 سنوات

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مجلس عمداء الجامعة الأردنية قد قرروا، أمس الأربعاء، إنهاء خدمات 21 أستاذا جامعياً، لعدم نشرهم أي أبحاث علمية، خلال فترة 5 سنوات.

المصادر ذاتها أكدت أن من بين المقالين، وزير التربية والتعليم الأسبق، محمد الذنيبات، الذي لم يلتزم بدوره بالقوانين، التي تشدد على ضرورة استمرار الإنتاج الأكاديمي والبحث للأساتذة.

ولم يفرق مجلس العمداء في قراره بين مدة الخدمة والرتبة، سواء كان “أستاذ دكتور، أو أستاذ مشارك، أو مساعد”، وفق ما ذكر موقع مدار الساعة الإخباري.