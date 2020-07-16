الدارالبيضاء.. حادثة سير خطيرة تربك حركة السير بالطرامواي بعد إصابة راجل

توقفت حركة سير “الطرامواي” في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، جراء حادثة سير خطيرة على مستوى محطة القوات المساعدة في منطقة سيدي مومن.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن حركة الطرامواي بالنسبة إلى الخط رقم واحد توقفت لبضعة دقائق، على مستوى محطة “القوات المساعدة”، الأمر الذي خلق نوعا من الاستياء والسخط لدى مستعملي هذا الناقل العمومي.
من جهتها، نشرت شركة “كازا طرامواي” بلاغا عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أكدت فيه توقف حركة سير عربات “الطرامواي”، بسبب حادث سير وصفته بـ”الخطير”، بعد اصطدام أحد عربات الطرامواي (الخط 1) براجل، الأمر الذي أدى إلى شل حركة الطرامواي، دام 8 دقايق، حسب البلاغ.
وذكرت الشركة أن عناصر الشرطة والوقاية المدنية بذلت جهودها لاستئناف حركة الطرامواي، بينما أكدت مصادر الموقع أن الراجل، الذي تسبب في الحادثة تم نقله إلى المستشفى.
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