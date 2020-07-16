حفل تأبين افتراضي للمسرحي حسن فوطة

ينظم الاتحاد المغربي لمهن الدراما، يوم السبت المقبل، حفل تأبين افتراضي بمناسبة أربعينية الكاتب، والمؤلف المسرحي، حسن فوطة.

ويبث حفل التأبين على الصفحة الرسمية للاتحاد المغربي لمهن الدراما في فايسبوك، بمشاركة أصدقاء الراحل، والمقرئ كمال وارحيم، والجمعية المراكشية للأمداح النبوية ابن العريف.

وتوفي حسن لطفي فوطة، في يونيو الماضي، عن عمر يناهز 58 سنة، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

حسن لطفي فوطة، هو كاتب أشهر أفلام فركوس، منها “ولد أمو”، و”المكروم”، و”الماكنة”، و”كورصة”، كما كتب عددا من الأعمال المسرحية، والتلفزية كـ”دار الورثة”.

وعرف الفنان حسن لطفي في الوسط الفني في مراكش، حسن فوطة، ليبقى هذا اللقب لصيقا به، وهو من أشهر المؤلفين المسرحيين، وكتاب السيناريو في مراكش، وولج الميدان الفني عام 1974 عبر بوابة المسرح.