كورونا عربيًا: 90 وفاة في العراق و45 في السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت دول عربية عديدة، ارتفاعا في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولا سيّما في العراق والسعودية، اللتين سجّلتا عدد الوفيات الأكبر، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 90 وفاة، 2281 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 86 ألفا و148، بينها 3 آلاف و522 وفاة، و54 ألفاً و316 حالة تعاف.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة في بيان، 45 وفاة و2764 إصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 243 ألفا و238، بينها ألفان و370 وفاة، و187 ألفا و622 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 9 وفيات و1327 إصابة بالوباء.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 62 ألفا و574، بينها 290 وفاة، و40 ألفا و90 حالة تعاف.

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وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات و791 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 57 ألفا و668، بينها 402 وفيات، و47 ألفا و545 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة و494 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 105 آلاف و477، بينها 152وفاة، و102 آلاف و168 حالة تعاف.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة في بيان، 8 إصابات بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1327، بينها 50 وفاة، و1093 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الخميس، 13 مليونا و738 ألفا، توفي منهم أكثر من 587 ألفا، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و189 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.