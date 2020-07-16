إنتاج النفط السعودي يتراجع بأكثر من 40%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبطت صادرات السعوديّة من النفط الخام في أيّار/مايو الماضي بأكثر من 41٪، بحسب ما بيّنت معطيات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية، اليوم، الخميس.

وبلغت صادرات السعوديّة 6.020 ملايين برميل يوميا في أيار 2020، مقابل 10.237 ملايين برميل يوميا في نيسان/أبريل الماضي، تزامن ذلك، مع خفض السعودية إنتاجها، التزامًا باتفاق تحالف "أوبك+" نتيجة لتداعيات جائحة "كورونا" على الطلب العالمي على الخام.

ونزل إنتاج السعودية في أيار الماضي، بنسبة 29.3 بالمئة على أساس شهري، إلى 8.486 ملايين برميل يوميا، من 12.007 مليون برميل يوميا في نيسان.

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وشهد نيسان الماضي، حرب أسعار عبر ضخ للخام في الأسواق بين السعودية وروسيا، قبل الإعلان عن اتفاق جديد لخفض الإنتاج بدأ مطلع مايو الماضي.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم على الرغم من أنها تأتي ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج 9.8 ملايين برميل يوميا.

و"جودي"، منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينيّات القرن الماضي، وهدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.