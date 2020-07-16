جونسون: الوقت غير مناسب للتحقيق بخصوص تعاملنا مع «كورونا»

الخميس 16 يوليه 2020

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تحقيقاً سيُجرى في المستقبل بشأن تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا، لكن الوقت غير مناسب الآن، إذ إن معركة مكافحة التفشي مازالت مستمرة.



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وأضاف جونسون أمس: «سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقاً مستقلاً في ما حدث».

وخفف رئيس الوزراء البريطاني لأول مرة إجراءات الإغلاق في إنجلترا في الأول من يونيو، واستأنف المزيد من الأنشطة الاقتصادية منذ ذلك الحين.