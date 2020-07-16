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شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: الوقت غير مناسب للتحقيق بخصوص تعاملنا مع «كورونا» والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تحقيقاً سيُجرى في المستقبل بشأن تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا، لكن الوقت غير مناسب الآن، إذ إن معركة مكافحة التفشي مازالت مستمرة.
وأضاف جونسون أمس: «سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقاً مستقلاً في ما حدث».
وخفف رئيس الوزراء البريطاني لأول مرة إجراءات الإغلاق في إنجلترا في الأول من يونيو، واستأنف المزيد من الأنشطة الاقتصادية منذ ذلك الحين.
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