شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": الإمارات أولى الدول في الإقليم تبدأ التجارب السريرية للقاح "كورونا" والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإمارات أصبحت أولى الدول في الإقليم التي تدخل مرحلة التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري إن هذه الخطوة مهمة، ومقدرة من قبل النظام الصحي لديها.
وقال المنظري وفقا "الإمارات اليوم" حول تقييم المنظمة لدخول الإمارات مرحلة التجارب السريرية للقاحات كورونا، ودور الإمارات عالمياً في مواجهة المرض، وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقدته المنظمة الخمس، حول "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا" أن تجارب الإمارات السريرية على لقاح كورونا ستعكس طبيعة سكان الإقليم، ونتائجها ستمكن من معرفة مختلف الجوانب المتعلقة باستخدام اللقاحات عالمياً.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": الإمارات أولى الدول في الإقليم تبدأ التجارب السريرية للقاح "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.