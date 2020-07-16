المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا يفوض السيسي بالتدخل لتحرير ليبيا من الاحتلال التركي

الخميس 16 يوليه 2020

كشف الدكتور محمد الصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيوخ قبائل ليبيا، اليوم الخميس.



وتابع الصباحي، في تصريحات وفقا لـ”القاهرة 24″، أن وفد شيوخ وأعيان القبائل الليبية أكدوا للرئيس أن مصر وليبيا شعب واحد ونضال وتاريخ واحد.

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وقال إن اللقاء مع الرئيس كان أخوي بامتياز وخارج نطاق البروتوكولات الرسمية، متابعًا: “الرئيس قضى يوم مع أهله في ليبيا”.

واستكمل: “الليبين عبروا بكل قبائلهم أنهم كلمة واحدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يصبو إليه من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال التركي وبراثن الاستعمار”.

وأشار رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إلى أنه تم تفويض الرئيس السيسي، بإجماع الحاضرين، للتدخل في ليبيا وحسم الصراع لصالح الشعب الليبي، متابعًا: “لا يمكن أن نفرق بين الجيشين المصري والليبي عبر التاريخ، من تصديهم للاحتلال العثماني إلى مواجهة الإيطاليين، واليوم مصر تقف بشكل صريح وتاريخي كأهالي ولسنا جيران والرئيس عبر عنه اليوم وقال إن القبائل الليبية والمصرية واحد”