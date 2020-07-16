شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا في السعودية اليوم والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 فيما يلي آخر مستجدات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، 16/تموز/2020:

لحالات الجديدة: 2,764 حالة Advertisements حالات التعافي : 4,574 الوفيات الجديدة : 45

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستجدات كورونا في السعودية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.