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مستجدات كورونا في السعودية اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات في اليوم والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020

فيما يلي آخر مستجدات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، 16/تموز/2020:

 

لحالات الجديدة: 2,764 حالة

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حالات التعافي : 4,574

 

الوفيات الجديدة : 45

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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