شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الخارجية الإثيوبية تنفي صحة خبر الشروع في ملء سد النهضة والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 قالت السلطات السودانية إن الخارجية الإثيوبية أبلغتها رسميا عدم صحة خبر الشروع في ملء سد النهضة.

بدورها قالت سفارة إثيوبيا بالخرطوم: لم نغلق بوابات سد النهضة ولم نحتجز مياه النيل. Advertisements ويوم أمس أكد السودان بدء إثيوبيا ملء سد النهضة ويكشف تراجع مستويات المياه التي تصل إليه من النيل بمعدل 90 مليون متر مكعب. وقالت الخارجية المصرية إنها تتابع تطورات ملف سد النهضة وطلبت إيضاحا رسميا من إثيوبيا بشأن صحة بدء تعبئته.

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