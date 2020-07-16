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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثلاثة حوثيين بنيران القوات المشتركة في التحيتا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
أصيب 3 من مليشيا الحوثي أثناء إفشال القوات المشتركة، محاولة تسلل في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وذكر مصدر عسكري، أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة.
وأضاف المصدر، إن وحدات القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية رصدت تحركات الحوثيين واشتبكت مع العناصر المتسللة وأوقعت في صفوفهم 3 جرحى فيما لاذ البقية منهم بالانسحاب من حيث أتوا.
وتتوالى خسائر المليشيات الحوثية البشرية والمادية على أيادي القوات المشتركة في مختلف مناطق الحديدة جراء خروقاتها للهدنة الأممية دون أن تحقق أي انتصار أو تقدم يذكر
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